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Верховный Суд запретил начисление штрафных санкций и процентов по кредиту военным на время особого периода
Верховный Суд запретил начисление штрафных санкций и процентов по кредиту военнослужащим на время особого периода.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.
"На время особого периода в Украине военнослужащим штрафные санкции за невыполнение кредитных обязательств, а также проценты за пользование кредитом не начисляются", - сказано в нем.
Указано, что 30 мая Верховный Суд вынес постановление по иску о взыскании задолженности с военного по кредитному договору.
Верховный Суд не согласился с выводом апелляционного суда и направил дело на повторное рассмотрение.
На основании статей 5, 6 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", ч. 15 ст. 14 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" Верховный Суд пришел к выводу, что военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным - с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.
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