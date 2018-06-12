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Остатки средств на корсчетах банков 12.06.18
10:43 12.06.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|8 июня
|39039.1
|11 июня
|43553.7
|12 июня
|53374.1
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 12 июня - 26,091315 грн/$1.
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