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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 11.06.18

10:18 12.06.2018 |

Финансы

Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).

дата Кредит и депозит бланковые Договора своп (с $)
Овернайт1 нед.2 нед.1 мес.3 мес.Овернайт1 нед.2 нед.1 мес.3 мес.
07.06 15.4531 - - - - 15.6332 16.5333 - - -
08.06 15.6462      15.6462 14.5000    
11.06 15.7472      15.6458 16.2125    

Данные НБУ.

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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