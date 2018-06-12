На межбанке 11 июня объем торгов долларом уменьшился на $10,6 млн до $136,6 млн

В понедельник, 11 июня, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 10,6 млн долларов по сравнению с 8 июня до 136,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 13,6 млн долларов по сравнению с 8 июня до 179,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 2 коп. в понедельник понизился на 6 коп. до уровня 26,08 UAH/USD.