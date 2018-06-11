Евро дорожает 11 июня на заявлениях министра финансов Италии

Евро в понедельник дорожает ко всем основным мировым валютам, поскольку новому министру финансов Италии Джованни Триа удалось развеять сомнения инвесторов в сохранении членства страны в еврозоне.

Вместе с тем внимание трейдеров по-прежнему направлено на саммит глав США и КНДР, который запланирован на 12 июня в Сингапуре.

Кроме того, рынок ждет заседаний трех крупнейших мировых центробанков - Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, которые пройдут на этой неделе, пишет MarketWatch.

Евро к 15:20 EET в понедельник стоил $1,1789 по сравнению с $1,17 на завершение торгов в Нью-Йорке в прошлую пятницу. В паре с иеной евро подорожал на 0,5%, до 129,60 иены, к фунту - на 0,4%, до 88,18 пенса.

Доллар по отношению к японской нацвалюте повысился на 0,3%, до 109,93 иены.

В минувшие выходные Дж.Триа заявил в интервью газете Corriere della Sera, что вопрос о выходе Италии из еврозоны даже не обсуждается и что правительство не допустит формирования на рынке условий, которые подтолкнули бы страну к такому решению. Сам министр финансов намерен сосредоточить усилия на структурных реформах в Италии.