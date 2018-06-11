Финансовые новости
- |
- 11.06.18
- |
- 22:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
8 июня НБУ выдал банкам рефинансирование 370 млн гривен
10:23 11.06.2018 |
В пятницу, 8 июня, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 370 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передает BIN.ua.
Из них: кредиты, предоставленные путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков - 370 млн гривен на 14 дней 1 банку по ставке 19,00%.
Как сообщало агентство, 25 мая Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 655 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рост цен производителей в Украине в мае ускорился до 0,8% – Госстат
|Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде
|Донецкий губернатор Жебривский подал в отставку
|Почему Украина сократила экспорт зерновых
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банк Wells Fargo запретил покупать криптовалюту по своим кредитным картам
|Фондовые индексы Украины 11 июня изменились разнонаправленно
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 11 июня составил 26.0913 грн
|Альтернатива ипотеке. Как застройщики делают работу банков
|Евро дорожает 11 июня на заявлениях министра финансов Италии
|НБУ подал новые судебные иски в Швейцарии и Украине против бывшего акционера Приватбанка Коломойского
Это интересно
|SWORD — чехол для смартфона, обнаруживающий оружие на расстоянии до 40 м
|Электромобиль Kia Niro EV: раскрыты все подробности
|Как справиться с нехваткой мотивации на работе?
|Ошибка в Facebook привела к обнародованию личных публикаций 14 млн пользователей
|Mercedes-Benz запустил сервис подписки на автомобили
|Mastercard: разговорная коммерция станет новым направлением цифрового развития
|Будущее брейн-хакинга. Станут ли люди будущего намного умнее нас?