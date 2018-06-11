На межбанке 8 июня объем торгов долларом увеличился на $15 млн до $147,2 млн

В пятницу, 8 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 15 млн долларов по сравнению с 7 июня до 147,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 18,6 млн долларов по сравнению с 7 июня до 193,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов, до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после укрепления в четверг на 1 коп. в пятницу понизился на 2 коп. до уровня 26,14 UAH/USD.