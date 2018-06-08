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Депозитные ставки для физлиц 08.06.18
17:34 08.06.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 8 июня 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|07.06.18
|08.06.18
|07.06.18
|08.06.18
|07.06.18
|08.06.18
|3 месяца
|13.36
|13.36
|2.11
|2.11
|1.13
|1.13
|6 месяцев
|14.14
|14.14
|2.84
|2.84
|1.49
|1.49
|9 месяцев
|14.00
|14.00
|3.06
|3.06
|2.00
|2.00
|12 месяцев
|14.11
|14.11
|3.36
|3.36
|1.98
|1.98
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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