Исследование Bithumb: более 40% криптоинвесторов являются «ходлерами»

Согласно проведенному южнокорейской криптобиржей Bithumb исследованию, 42.8% пользователей этой платформы предпочитают инвестировать в цифровые валюты «на долгосрок». Об этом сообщает Bitcoinist.

Лишь 27% респондентов предпочитают краткосрочные операции с криптовалютой. 13,1% опрошенных инвестируют в цифровые активы в надежде накопить сумму, достаточную для решения жилищных вопросов, а также на покрытие расходов, связанных с созданием новой семьи.

Примечательно, что наибольший процент «ходлеров» (49.1%) оказался среди инвесторов, чей возраст уже превысил 50 лет. Среди тех, кому едва за 20, лишь 30% предпочитают придерживаться стратегии Buy&Hold.

39.5% опрошенных инвесторов не выйдут из криптовалюты, даже если нужно будет платить налог на прирост капитала; 13,1% согласны прекратить инвестировать в цифровые валюты, если будет введен данный налог.

В опросе приняли участие примерно 2 500 пользователей криптовалютной биржи Bithumb.

«В крупных экономически развитых странах виртуальная валюта признается в качестве актива. В среде отечественных инвесторов виртуальные валюты начинают восприниматься как серьезный объект инвестирования», - отметили представители Bithumb.