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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 07.06.18
11:02 08.06.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|01.06
|15.5094
|15.5845
|14.9251
|04.06
|15.6842
|15.6537
|-
|-
|-
|-
|05.06
|15.4000
|15.6833
|16.0333
|06.06
|15.3143
|-
|-
|-
|-
|15.6094
|15.2807
|-
|-
|-
|07.06
|15.4531
|-
|-
|-
|-
|15.6332
|16.5333
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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