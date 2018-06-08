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7 июня объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $59,1 млн до $132,2 млн
10:24 08.06.2018 |
В четверг, 7 июня, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 59,1 млн долларов по сравнению с 6 июня до 132,2 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 75,9 млн долларов по сравнению с 6 июня до 174,8 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.
Курс доллара на межбанке после того, как сохранился в среду, в четверг укрепился на 1 коп. до уровня 26,16 UAH/USD.
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