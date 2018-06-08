7 июня объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $59,1 млн до $132,2 млн

В четверг, 7 июня, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 59,1 млн долларов по сравнению с 6 июня до 132,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 75,9 млн долларов по сравнению с 6 июня до 174,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после того, как сохранился в среду, в четверг укрепился на 1 коп. до уровня 26,16 UAH/USD.