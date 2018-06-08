Золото дешевеет 8 июня в преддверии саммита G7

Цена на золото утром демонстрирует отрицательную динамику перед началом в пятницу саммита "Большой семерки", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.37 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,2 доллара, или на 0,32% - до 1298,8 долларов за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,74% - до 16,69 доллара за унцию.

"Стоимость золота, скорее всего, будет изменяться в узких пределах. Рынки будут очень внимательно следить за ходом саммита G7", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика банка OCBC Барнабаса Гана (Barnabas Gan).

Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Встреча состоится на фоне беспрецедентных разногласий между США и остальными участниками объединения, в связи с односторонними пошлинами США на сталь и алюминий.

Кроме того, по мнению опрошенных агентством Рейтер экспертов, давление на золото оказали вчерашние данные по рынку труда США, которые подкрепили надежды на активное ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю снизилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 222 тысячи. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 223 тысяч с первоначального значения прошлой недели в 221 тысячу.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС: это приводит к удорожанию доллара, что, в свою очередь, снижает спрос на золото со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.