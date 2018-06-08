Доллар колеблется к мировым валютам 8 июня в ожидании политических новостей

Курс доллара колеблется по отношению к мировым валютам перед началом встречи "Большой семерки", а также в ожидании заседания ФРС и исторического саммита США-КНДР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.18 EET курс евро к доллару рос до 1,1808 доллара с 1,1799 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 109,67 иены за доллар со 109,7 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,02%, до 93,42 пункта.

Американская валюта находится в ожидании новых политических импульсов. Уже в пятницу начнется саммит "Большой семерки" в канадской провинции Квебек. Встреча состоится на фоне беспрецедентных разногласий между США и остальными участниками объединения, в связи с односторонними пошлинами США на сталь и алюминий.

"Есть также опасения по поводу монетарной политики ФРС США и геополитической ситуации, связанные с предстоящим заседанием комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC) и саммитом США и Северной Кореи на следующей неделе" - отмечает старший валютный стратег IG Securities Юниси Исикаву (Junichi Ishikawa), которого цитирует агентство Рейтер.

Встреча ФРС пройдет 12-13 июня. Эксперты прогнозируют, что регулятор во второй раз в этом году повысит процентную ставку, которая сейчас находится на уровне в 1,5-1,75%. Особое внимание трейдеры обратят на сигналы о том, будет ли Федрезерв повышать ставку четыре раза в 2018 году вместо ранее запланированных трех.

Кроме того, в настоящее время ведется подготовка к саммиту США-КНДР, который состоится в Сингапуре 12 июня. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита с Северной Кореей, однако в прошлую пятницу после встречи с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем президент США объявил, что встреча все же состоится.