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Председатель SEC: «биткоин – валюта, а не ценная бумага»
23:15 07.06.2018 |
Джей Клейтон (Jay Clayton), председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), считает, что биткоин не является ценной бумагой, поскольку он выступает в качестве альтернативы государственным валютам, сообщает CNBC.
Клейтон, говоря о «многообещающих перспективах» распределенных реестров, которые повысят эффективность на рынках, разъяснил в ходе интервью CNBC свои мысли о криптовалютах, которые являются «заменами государственным валютам»:
«Замените доллар, йену или евро биткоином. Этот тип валюты не является ценной бумагой».
Хотя Клейтон не прокомментировал статус других криптоактивов, кроме биткоина, он отметил, что считает ценными бумагами токены, которые выступают в качестве цифровых активов:
«Когда я даю вам свои деньги, и вы используете их для создания бизнеса [...], и в обмен на них вы обещаете мне возврат инвестиций, то это - ценные бумаги, которые подпадают под наше регулирование. Мы регулируем предложение этой ценной бумаги и ее торговлю».
Когда Клейтона попросили четко обозначить свое отношение к ICO и объяснить, являются ли подобные токены ценными бумагами, председатель SEC сказал, что уже это сделал - соответственно, по мнению Клейтона, токены ICO можно считать акциями.
Клейтон добавил, что SEC не будет поддерживать изменение определения ценной бумаги для поддержки сообщества ICO, поскольку Комиссия не собирается «издеваться над традиционным определением, которое долгие годы с честью выполняло свои функции».
Позиция Клейтона и SEC в отношении криптовалютной индустрии всегда отличалась жесткостью - они не раз давали понять, что криптовалютам придется вписываться в существующую финансовую систему, и что она будет минимально подстраиваться под них. Например, недавно Клейтон заявил, что криптовалютный рынок должен регулироваться аналогично фондовому.
В отношении ICO Комиссия также известна своей твердой позицией. В прошлом июне SEC приравняла токены-акции ICO к ценным бумагам, в апреле этого года Клейтон выразил сомнения относительно инструментальных токенов, повторив свое предыдущее заявление о том, что почти все первичные размещения токенов предлагают ценные бумаги. Однако биткоин особо никогда не интересовал американского регулятора - SEC не давала реального повода полагать, что первая криптовалюта может быть приравнена к ценным бумагам. Чего не скажешь о некоторых альткойнах.
Наиболее вероятными кандидатами на статус ценных бумаг среди популярных альткоинов, по мнению эксперта по регулированию, являются риппл и эфир. Эти комментарии появились вскоре после того, как венчурные капиталисты и юристы, инвестировавшие в проекты на базе Эфириума, провели закрытую встречу с SEC, чтобы предотвратить подобное регулирование.
Если SEC действительно приравняют эти криптовалюты к ценным бумагам (что вполне вероятно, по крайней мере в случае с Ripple, которую уже обвиняют в нарушении законов о ценных бумагах США), это чревато большими проблемами как для самих монет, которые могут сильно потерять в цене, так и для американских бирж, которым придется сильно изменить свои бизнес-процессы, чтобы торговать этими токенами. Поэтому, скорее всего, они просто прекратят торговлю ими, а американским инвесторам придется искать обходные пути для их покупки.
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