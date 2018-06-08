Coinbase приобрела американского брокер-дилера Keystone Capital

Крупнейшая американская криптовалютная компания Coinbase заявила о том, что предпринимает активные шаги, чтобы стать регулируемым брокер-дилером, а также о приобретении калифорнийской компании Keystone Capital.

Как отмечает в блоге компании ее операционный директор Асифф Хирджи, в настоящее время Coinbase добивается получения лицензии на осуществление брокерской деятельности и работы в качестве площадки для электронной торговли.

Вскоре, по его словам, под надзором Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA) и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) компания сможет предложить клиентам блокчейн-активы со свойствами ценных бумаг.

Для этого компании необходимо получить три лицензии - брокер-дилера, альтернативной торговой системы (ATS) и зарегистрированного инвестиционного консультанта (RIA).

Также в блоге отмечается, что в настоящее время компания ведет работу с регуляторами для получения возможности токенизации различных видов активов. Это, считают в Coinbase, упростит доступ частным инвесторам и компаниям на рынки капитала, снизит издержки, а также сделает этот рынок прозрачнее.

«Мы считаем это важным моментом для криптовалютной экосистемы, а также еще одним признаком развития экосистемы цифровых валют. В случае одобрения, эти лицензии позволят Coinbase расширить спектр предоставляемых услуг, включая торговлю ценными бумагами, маржинальный и OTC-трейдинг, а также представить новые продукты для работы с рыночными данными», - заявил Асифф Хирджи.

Напомним, в прошлом месяце Coinbase провела ребрендинг платформы GDAX и приобрела децентрализованную биржу Paradex.



