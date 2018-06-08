НБУ ожидает $2 млрд от МВФ, несмотря на увольнение Данилюка

Национальный банк ожидает получение транша от Международного валютного фонда, несмотря на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Об этом FinClub сообщили в пресс-службе НБУ.

В Нацбанке сообщили, что независимо от того, кто является подписантом программы сотрудничества с МВФ, обязательства по программе берет на себя Украина. Для Фонда же главное, чтобы страна придерживалась условий программы.

«Поэтому для МВФ ключевое не то, кто возглавляет Министерство финансов, а последовательность его политики, устойчивость государственных финансов и прогресс страны в целом в выполнении договоренностей в соответствии с программой сотрудничества с Фондом», - сообщили FinClub в Нацбанке.

Следовательно, Национальный банк продолжает ожидать, что Украина осуществит реформы, заложенные в программе, и получит от МВФ $2 млрд в 2018 году.

«Структурные реформы и продолжение сотрудничества с официальными кредиторами Украины критически важны как для сохранения макрофинансовой стабильности (особенно учитывая осложнение доступа развивающихся стран, к глобальному рынку капитала), так и для обеспечения долгосрочного экономического роста нашей страны», - отметили в НБУ.