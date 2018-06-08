Нацбанк 71% своих резервов вложил в доллары

Валютная структура международных резервов Национального банка на конец 2017 года составила 71% - доллар США, 12% - евро, 4% - китайский юань, 3% - британский фунт стерлингов, 6% - золото, 4% - другие валюты.

Об этом говорится в годовом отчете регулятора.

В НБУ сообщили, что в структуре международных резервов по инструментам на конец 2017 года 78% приходилось на облигации, 16% - на средства в банках, 6% - на золото.

В том числе 53% облигаций в структуре резервов были государственными, 40% - квазигосударственными, 7% - эмитентов финансового сектора.

В частности, Нацбанк, как и большинство центральных банков мира, предпочитал инвестирование резервов в казначейские облигации США.