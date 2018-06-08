Финансовые новости
- |
- 08.06.18
- |
- 02:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нацбанк 71% своих резервов вложил в доллары
Валютная структура международных резервов Национального банка на конец 2017 года составила 71% - доллар США, 12% - евро, 4% - китайский юань, 3% - британский фунт стерлингов, 6% - золото, 4% - другие валюты.
Об этом говорится в годовом отчете регулятора.
В НБУ сообщили, что в структуре международных резервов по инструментам на конец 2017 года 78% приходилось на облигации, 16% - на средства в банках, 6% - на золото.
В том числе 53% облигаций в структуре резервов были государственными, 40% - квазигосударственными, 7% - эмитентов финансового сектора.
В частности, Нацбанк, как и большинство центральных банков мира, предпочитал инвестирование резервов в казначейские облигации США.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что говорят эксперты об и. о. министра финансов Оксане Маркаровой
|Никому не ручной. Станет ли новый аудитор НАБУ «могильщиком» Сытника
|Как МВФ выиграл борьбу за Антикоррупционный суд
|Маркарова назначена и.о. министра финансов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Принятие Верховной Радой закона об Антикоррупционном суде не сильно помогло укреплению гривны
|Председатель SEC: «биткоин – валюта, а не ценная бумага»
|Coinbase приобрела американского брокер-дилера Keystone Capital
|НБУ ожидает $2 млрд от МВФ, несмотря на увольнение Данилюка
|Нацбанк 71% своих резервов вложил в доллары
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 7 июня составил 26.1717 грн
Это интересно
|AMD повышает ставки: 32-ядерный Ryzen Threadripper 2 уже этим летом
|Uber запускает сервис по прокату электровелосипедов в Европе
|Новый BMW X5: другая платформа, пневмоподвеска и цифровая приборка
|Hyundai сделала роскошную версию нового Santa Fe
|Facebook предоставлял данные пользователей китайским фирмам
|Япония запустит сервис самоуправляемых автомобилей к Олимпиаде 2020
|Intel показала 28-ядерный 5-ГГц процессор и выпустит его в конце года