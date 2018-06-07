ФГВФЛ решил, когда повысит гарантии по вкладам

Фонд гарантирования вкладов сможет повысить гарантии по вкладам только в случае, если урегулирует вопрос задолженности перед Министерством финансов.

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик в ходе презентации опроса об ознакомленности потребителей с системой гарантирования вкладов, проведенном проектом USAID «Трансформация финансового сектора», сообщает FinClub.

«Все говорят, что гарантии 200 тыс. грн - это маловато, 400 тыс. - это то, что можно потрогать, но наиболее убедительно выглядят гарантии на уровне 800 тыс. Сейчас это вопрос дискуссии и серьезных расчетов. По мнению команды Фонда гарантирования, мы могли бы пойти на повышение граничной суммы к 600 тыс. и далее. Это будет иметь экономический смысл для значительного количества людей, особенно тех, которые до девальвации были вкладчиками 200-, а после стали вкладчиками 200+», - сообщил господин Оленчик.

По его словам, основным фактором, который будет влиять на решение Фонда в будущем станет решение вопроса задолженности перед Министерством финансов.

«Главным фактором для нас является наличие 60 млрд долгов перед Минфином и 85 млрд грн процентной задолженности. Имея такое ярмо на ногах сложно будет говорить о каком-то повышении граничной суммы. В то же время, сейчас мы инициирует серьезные переговоры с Минфином и рассчитываем на поддержку НБУ и международных партнеров», - добавил он.

Так выглядит рост доли покрытия вкладов гарантиями в случае их повышения: