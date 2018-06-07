Еврооблигации Украины негативно отреагировали на новость о возможной отставке министра финансов

Еврооблигации Украины в среду подешевели на новости о предстоящем в четверг голосовании в Верховной Раде об отставке министра финансов Александра Данилюка.

По данным агентства Bloomberg, больше всех упали котировки бумаг с погашением в 2027 и 2032 годах: соответственно на 78,5 базисных пункта (б.п.) - до 96,945% номинала и на 71,9 б.п. - до 92% номинала. Доходность еврооблигаций-2027 при этом повысилась на 12,5 б.п. - до 8,226% годовых, еврооблигаций-2032 - на 9,2 б.п., до 8,341% годовых.

"Для международных частных кредиторов, держателей еврооблигаций, это негативная новость. Еще с самого утра они начали проявлять беспокойство по этому поводу, и настроение у них не очень позитивное", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий.

По словам старшего аналитика инвесткомпании "Адамант Капитал" Константина Фастовца, зарубежные инвесторы особенно чувствительны к подобным кадровым изменениям, поскольку смотрят на это с перспективы возможных последствий.

"Не столь важно, почему возник конфликт, как то, к чему он привел. Резкие изменения во власти - это сигнал о возможных последствиях, новых рисках, особенно если речь идет о ключевых фигурах, которые, например, взаимодействуют с Международным валютным фондом (МВФ). То есть, основное - это изменение, а не причины кто прав или кто виноват", - сказал он.

Ситуацию усугубляет также то, что властям Украины будет сложно быстро найти подходящую замену министру.

"Найти человека, который всех удовлетворит, будет не так просто, поэтому стоит ожидать, что исполняющим обязанности министра назначат его первого заместителя", - считает К.Фастовец.

А.Паращий также отметил, что А.Данилюк общается с западными фондами "на одном языке".

"В прошлом году Минфин впервые провел уникальную операцию по частичному погашению еврооблигаций за счет нового выпуска. Все это высоко оценили", - сказал он.

Между тем, А.Паращий считает, что смена главы Минфина вряд ли как-либо отразится на сотрудничестве Украины и МВФ.

"МВФ не может вмешиваться в кадровые вопросы правительства, а потому вряд ли стоит рассчитывать на критическую реакцию на возможную отставку министра. Тем не менее, очевидно, что они будут обеспокоены тем, кто будет преемником", - полагает эксперт.

При этом он добавил, что в сложившейся ситуации больше беспокоит риск реализации популистских намерений правительства.

"Этот риск и без того растет накануне выборов: более лояльный министр, а по-другому не может быть, будет склонен принимать более популистские решения. Некоторые из них вряд ли будут поддержаны Национальным банком, который в последние годы доказывает свою институциональную независимость. Тем не менее, есть риск отката по автоматизации возврата НДС", - считает А.Паращий.

