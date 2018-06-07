На межбанке 6 июня объем торгов долларом увеличился на $3,4 млн до $191,3 млн

В среду, 6 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 3,4 млн долларов по сравнению с 5 июня до 191,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 20,8 млн долларов по сравнению с 5 июня до 250,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после того, как сохранился во вторник, в среду также сохранился на уровне 26,15 UAH/USD.