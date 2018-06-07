CEO Nasdaq: криптовалюты могут стать финансовым элементом интернета

По мнению президента и CEO фондовой биржи Nasdaq Адены Фридман, криптовалюты в настоящий момент находятся на пике цикла зрелости технологий и могут стать «финансовым элементом интернета». Такое заявление она сделала в интервью Bloomberg Businessweek.

Отвечая на вопрос о том, как Nasdaq относится к передовым технологиям и инструментам вроде криптовалют, Адена Фридман отметила, что касательно интереса к цифровым активам и когда она готова начать с ними работать, корпорация занимает исследовательско-ориентированный подход.

По ее словам, можно говорить о том, что Nasdaq начинает понимать природу криптовалют, которые в потенциале могут стать финансовым элементом интернета.

Тем не менее, Фридман считает цифровые валюты «высоко спекулятивным классом активов», который в настоящий момент не имеет применения в международной торговле. В то же время она предположила, что после того, как криптовалюты станут еще более зрелыми, они смогут обеспечить «более эффективный способ осуществления торговых операций».

Глава Nasdaq добавила, что не знает, какая из криптовалют сможет предоставить такую возможность, однако выразила уверенность, что со временем «подобное полезное свойство сформируется».

По ее словам, криптовалюты достигли пика цикла зрелости технологий, и в настоящий момент в индустрии задействовано большее число игроков. Nasdaq, отметила глава компании, также вовлечен в этот рынок, предоставляя ряду криптовалютных бирж технические средства наблюдения и рыночную информацию.

Адена Фридман также затронула тему основополагающей технологии блокчейн, отметив, что хотя она и имеет потенциал для масштабирования и может быть полезной для некоторых рынков, поддерживать сверхвысокие торговые объемы она пока не в состоянии.

«Существует высокая степень неэффективности там, где вместо автоматизации используются бумажные процессы, где все хранится в каком-то ящике, как в случае с неэмиссионными ценными бумагами. Поэтому нам следует задействовать блокчейн на частных рынках с его длительными циклами расчетов», - сказала она.

Она также добавила, что в будущем блокчейн будет оставаться замечательной технологией, обладающей революционным потенциалом в долгосрочной перспективе и которая станет «очень интересным инструментом в нашем бизнесе».



