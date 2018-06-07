Финансовые новости
- |
- 07.06.18
- |
- 16:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цена золота слабо колеблется 7 июня накануне саммита G7
09:07 07.06.2018 |
Стоимость золота слабо колеблется в ожидании новостей с предстоящего саммита "большой семерки", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.37 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,3 доллара, или на 0,02% - до 1301,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,04% - до 16,7 доллара за унцию.
"Хотя глобальные опасения в сфере торговли остаются доминирующей темой на рынке, желтый металл явно нуждается в новом катализаторе для усиления безрисковых настроений", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитика FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga).
"Этим столь необходимым катализатором может стать Трамп, если он создаст хаос и новые факторы неопределенности во время саммита G7", - считает аналитик.
Саммит "большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек. На встрече, в частности, президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй обсудят введение Штатами пошлин на сталь и алюминий. Кроме того, Трамп проведет двусторонние встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
На прошлой неделе в США вступили в силу пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% из Мексики, Канады и Евросоюза.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинцы, живущие в многоквартирных домах, смогут отказаться от услуги теплоснабжения в одностороннем порядке
|Рада избрала аудитором НАБУ Василенко
|Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде, «за» - 315 голосов
|Аваков прогнозирует проведение полицейской операции для деоккупации Донбасса без привлечения военных в ближайшее время
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар дешевеет к евро 7 июня на растущих ожиданиях сигналов сворачивания QE Европейским ЦБ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.1724 грн
|Биржи АТР, кроме Китая, 7 июня закрылись в плюсе на оптимизме в ожидании переговоров G7
|Остатки средств на корсчетах банков 07.06.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 06.06.18
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.06.18
Это интересно
|Новый BMW X5: другая платформа, пневмоподвеска и цифровая приборка
|Hyundai сделала роскошную версию нового Santa Fe
|Facebook предоставлял данные пользователей китайским фирмам
|Япония запустит сервис самоуправляемых автомобилей к Олимпиаде 2020
|Intel показала 28-ядерный 5-ГГц процессор и выпустит его в конце года
|Lenovo Z5: «безрамочность» смартфона оказалась фикцией
|Представлен флагманский кроссовер Audi купеобразный Q8