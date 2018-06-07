Цена золота слабо колеблется 7 июня накануне саммита G7

Стоимость золота слабо колеблется в ожидании новостей с предстоящего саммита "большой семерки", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.37 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,3 доллара, или на 0,02% - до 1301,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,04% - до 16,7 доллара за унцию.

"Хотя глобальные опасения в сфере торговли остаются доминирующей темой на рынке, желтый металл явно нуждается в новом катализаторе для усиления безрисковых настроений", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитика FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga).

"Этим столь необходимым катализатором может стать Трамп, если он создаст хаос и новые факторы неопределенности во время саммита G7", - считает аналитик.

Саммит "большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек. На встрече, в частности, президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй обсудят введение Штатами пошлин на сталь и алюминий. Кроме того, Трамп проведет двусторонние встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На прошлой неделе в США вступили в силу пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% из Мексики, Канады и Евросоюза.