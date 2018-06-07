Доллар дешевеет к евро 7 июня на растущих ожиданиях сигналов сворачивания QE Европейским ЦБ

Курс доллара США к евро снижается в четверг на растущих ожиданиях скорого сворачивания программы количественного смягчения (QE) Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Курс евро находится на уровне $1,1832 по сравнению с $1,1774 на закрытие предыдущей сессии.

Трейдеры продолжают активно покупать евро на фоне ожиданий, что ЕЦБ объявит о планах сворачивания QE уже на ближайшем заседании, которое пройдет на следующей неделе.

Ранее ожидалось, что это произойдет лишь на июльском заседании, однако в среду представители Европейского ЦБ дали понять, что это может произойти раньше.

Так, главный экономист ЕЦБ Петер Прат заявил, что предстоящее заседание Центробанка, которое состоится 14 июня в Риге, станет решающим для определения сроков сворачивания им программы выкупа активов объемом 2,5 трлн евро.

Между тем глава Бундесбанка Йенс Вайдман в среду дал понять, что был бы рад, если бы ЕЦБ полностью завершил выкуп активов в рамках QE до конца 2018 года.

Заявления представителей ЕЦБ привели к изменению ожиданий трейдеров в отношении даты первого за долгое время повышения ставки Европейским Центробанком, пишет MarketWatch.

Если ранее инвесторы считали наиболее вероятным моментом подъема ставки октябрь 2019 года, то теперь они оценивают в 90% шансы на повышение ставки в июле 2019 года.

"Евро является наиболее динамичной валютой на этой неделе благодаря растущим ожиданиям изменения настроя ЕЦБ в сторону более "ястребиного", - отмечает аналитик IG Джошуа Махони. - Комментарии представителей ЕЦБ указывают на усиление экономики и инфляции, и мы все больше рассчитываем на то, что Центробанк объявит о завершении QE на предстоящем заседании".

Доллар также теряет позиции и относительно ряда других мировых валют, включая японскую иену, в ожидании встречи лидеров государств G7 в Канаде.

Индекс ICE, отслеживающий колебания доллара относительно шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,3%.

Курс американской валюты относительно иены уменьшился до 110,05 иены против 110,18 иены накануне. Пара евро/иена торгуется на уровне 130,2 иены по сравнению со 129,73 иены по итогам сессии в среду.

Саммит "группы семи" начнется в Ла-Мальбе (Квебек, Канада) в пятницу. Как ожидается, одной из основных его тем будут торговые разногласия шести участников G7 с США из-за американских пошлин на сталь и алюминий.