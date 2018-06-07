Исследование: отмывать деньги проще через недвижимость, чем через биткоин

Как утверждает в своем последнем отчете сооснователь и CEO биржи BitMEX Артур Хэйес, биткоин - далеко не самая предпочтительная опция для отмывания незаконно полученных доходов, как это часто утверждают мейнстрим-медиа. По его словам, вместо криптовалюты многие злоумышленники предпочитают использовать недвижимость, и особенно это касается Гонконга и США.

В своем исследовании Артур Хэйес приводит в качестве примера ситуацию, когда кто-то хочет перевести миллион долларов наличными в биткоин. Для осуществления такой операции есть две основные опции: открыть счет на бирже или прибегнуть к услугам дилерам на внебиржевой площадке (OTC).

Биржа, способная справиться с таким объемом ликвидности, должна иметь серьезные связи в банковском секторе. Банки, в свою очередь, потребуют тщательной проверки всех счетов на предмет соответствия правилам по борьбе с отмыванием денег и идентификации клиентов. Поэтому, если ставится задача скрыть денежные потоки, назвать такой выбор оптимальным довольно сложно: в случае, если этого потребуют правоохранительные органы, биржа будет обязана предоставить данные клиента.

Альтернативный вариант в виде OTC-платформ возможен, но, к разочарованию отмывателей, те из них, кто работает с действительно крупной ликвидностью, также должны поддерживать банковские связи и, соответственно, соблюдать требования KYC / AML.

Безусловно, найти не слишком привередливых в этом отношении OTC-дилеров возможно. Они готовы закрыть глаза на такие небольшие «недоразумения», как KYC / AML, однако предпочитают работать исключительно с наличными, а за саму услугу придется выложить немалую комиссию - в отдельных случаях она может достигать 20%. И опять встает вопрос о том, обладают ли такие дилеры необходимым запасом ликвидности.

В противовес попыткам легализовать доходы через биткоин рынок недвижимости, как это ни покажется кому-то странным, оказывается весьма привлекательной опцией. Два наиболее значимых в этом отношении рынка - Гонконг, где отмываются китайские деньги, и США.

Так, Гонконг привлекает резидентов Китая как своего рода инструмент хеджирования рисков - никто из жителей Поднебесной не испытывает иллюзий относительно возможностей правительства страны превратить сегодняшнего миллионера в нищего одним щелчком пальцев.

Любопытная деталь, которую отмечает Артур Хэйес, заключается в том, что в то время как Гонконг является участником Единого стандарта финансовой отчетности (CRS), недвижимость там освобождена из списка подлежащих отчетности активов, США это соглашение попросту отказались ратифицировать.

Так, еще в прошлом году издание South China Morning Post писало, что китайские инвесторы в стремлении уйти от налогов вкладываются в недвижимость Гонконга. США же и вовсе можно считать своего рода «раем» для тех, кто решил легализовать свои деньги и с этой целью обратился к местной недвижимости.

Особенностью американского рынка недвижимости является то, что для покупки собственности за наличные ниже определенной суммы не требуется ни идентификация покупателя, ни другие репутационные проверки компаний или частных лиц.

В некоторых местах, как например, на Манхэттене, этот порог может достигать $3 млн, и существование проблемы еще в прошлому году признало Управление Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), назвав недвижимость откровенной «машиной по отмыванию денег».

Таким образом, заключает Артур Хэйес, отмывание денег через криптовалюты оказывается весьма проблематичным, если человек не горит желанием делиться своими персональными данными. Гораздо проще это сделать через недвижимость, учитывая тот факт, что агенты и брокеры готовы закрывать глаза на очень многие нюансы, в том числе и на происхождение средств.