Coinbase открывает подразделение в Японии

Американская платформа Coinbase, услугами которой пользуются жители 32 стран, приходит на один из крупнейших в мире криптовалютных рынков - в Японию.

Компания заявила об открытии подразделения в Японии и о своих планах сотрудничества Финансовым агентством (FSA) страны для соответствия требованиям местного законодательства о легализации криптвалют, в рамках которого криптобиржам необходимо получить лицензию на работу.

«Как и на других рынках, мы планируем принять взвешенный подход к нашему внедрению в Японии, что означает совместную работу с японским FSA для обеспечения соблюдения местных законов на каждом этапе», - следует из заявления Coinbase.

Исполнительным директором подразделения в Японии станет бывший инвестиционный банкир японского подразделения Morgan Stanley Japan Нао Китазава (Nao Kitazawa), который также является членом правление Японской Ассоциации финтеха.

В июле 2016 года Coinbase привлекла финансирование в размере $10,5 млн от японских инвесторов, включая финансовую группу Mitsubishi UFJ (MUFG) и Банк Tokyo-Mitsubishi UFJ (BMTU), потому выход компании на рынок Японии - ожидаемое событие.