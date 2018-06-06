На межбанке 5 июня объем торгов долларом увеличился на $13,1 млн до $187,9 млн

Во вторник, 5 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 13,1 млн долларов по сравнению с 4 июня до 187,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 25,4 млн долларов по сравнению с 4 июня до 229,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после роста в понедельник на 2 коп. во вторник сохранился на уровне 26,15 UAH/USD.

