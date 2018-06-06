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Цена золота колеблется в слабом минусе 6 июня в ожидании повышения ставки ФРС
10:01 06.06.2018 |
Золото незначительно дешевеет в среду утром на фоне укрепившихся ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на предстоящем заседании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.36 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,4 доллара, или на 0,03% - до 1301,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро при этом росла на 0,04% - до 16,5 доллара за унцию.
"Восстановление экономики США может привести к большему, чем ожидалось, числу повышений процентной ставки ФРС, следовательно, рост цены золота будет ограничен", - цитирует агентство Рейтер аналитика Wing Fung Financial Group Марка То (Mark To). Золото чувствительно к повышению ставки ФРС США, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
Оптимизм трейдеров относительно состояния американской экономики во вторник подкрепила статистика Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае вырос до 58,6% с апрельского уровня в 56,8%. При этом аналитики ожидали роста индикатора лишь до 57,9%.
Вместе с тем цену золота на этой неделе могут поддержать геополитические новости. Инвесторы будут внимательно следить за предстоящей встречей участников саммита G7, особенно в свете протекционистской политики США, отмечают опрошенные агентством эксперты. Саммит "большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.
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