Финансовые новости
- |
- 06.06.18
- |
- 16:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курс евро 6 июня ускорил рост к доллару на «ястребиных» комментариях ЕЦБ
14:08 06.06.2018 |
Курс евро по отношению к доллару ускорил темпы утреннего роста на заявлениях главного экономиста ЕЦБ Питера Прета (Peter Praet) о возможности скорого сворачивания программы количественного смягчения (QE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.10 EET курс евро к доллару рос до 1,1774 доллара за евро с 1,1713 доллара на прошлых торгах. Курс доллара к иене поднимался до 110,15 иены со 109,78 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,22% - до 93,69 пункта.
Как заявил в среду главный экономист ЕЦБ Питер Прет, европейский центробанк отмечает приближение показателя инфляции к целевому уровню. По его прогнозам, в среднесрочной перспективе инфляция достигнет уровня чуть ниже целевых 2%. В связи с этим, по словам Прета, совет управляющих ЕЦБ на следующей неделе рассмотрит возможность сокращения выкупа активов.
"Мы полагаем, что программа покупки облигаций завершится к концу этого года", - сказал агентству Рейтер главный экономист UBS Wealth Management Пол Донован (Paul Donovan).
На последнем заседании в апреле ЕЦБ сохранил объем выкупа активов в рамках программы на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по сентябрь 2018 года. Однако из-за политической нестабильности в Италии и Испании многие аналитики предполагали, что регулятор может поддержать более мягкую политику и продлить программу покупки облигаций. Следующая встреча европейского центробанка состоится 14 июня.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гройсман подписал представление в Раду на увольнение министра финансов Украины Данилюка
|Новым председателем НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко
|Отмена мобильного рабства: услуга MNP почти на финише
|Хроника паники и истерики. Нужно ли бояться пожаров в Чернобыльской зоне
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.1624 грн
|Выведение нерезидентами валюты при погашении ОВГЗ не оказывает существенного влияния на рынок, - НБУ
|Нацбанк не видит «точки невозврата» в отношениях с МВФ, - Сологуб
|Курс евро 6 июня ускорил рост к доллару на «ястребиных» комментариях ЕЦБ
|Биржи АТР закрылись 6 июня ростом индексов вслед за рынками США
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.06.18
Это интересно
|Генпрокурор Вашингтона подал в суд на Facebook и Google
|Коммерческая стоимость пиратского ПО в мире оценивается в $46,3 млрд
|Поумневшая Siri, темный фон macOS, «рация» в Apple Watch: чем порадовала Apple на WWDC
|Как стать успешным независимым работником в новой экономике
|Asus ROG Phone — самый игровой из игровых смартфонов
|Microsoft подтвердила покупку GitHub. Сервис обошелся в $7,5 миллиарда
|В Украине испытали новейшую ракету-«аутофаг»