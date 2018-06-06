Курс евро 6 июня ускорил рост к доллару на «ястребиных» комментариях ЕЦБ

Курс евро по отношению к доллару ускорил темпы утреннего роста на заявлениях главного экономиста ЕЦБ Питера Прета (Peter Praet) о возможности скорого сворачивания программы количественного смягчения (QE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.10 EET курс евро к доллару рос до 1,1774 доллара за евро с 1,1713 доллара на прошлых торгах. Курс доллара к иене поднимался до 110,15 иены со 109,78 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,22% - до 93,69 пункта.

Как заявил в среду главный экономист ЕЦБ Питер Прет, европейский центробанк отмечает приближение показателя инфляции к целевому уровню. По его прогнозам, в среднесрочной перспективе инфляция достигнет уровня чуть ниже целевых 2%. В связи с этим, по словам Прета, совет управляющих ЕЦБ на следующей неделе рассмотрит возможность сокращения выкупа активов.

"Мы полагаем, что программа покупки облигаций завершится к концу этого года", - сказал агентству Рейтер главный экономист UBS Wealth Management Пол Донован (Paul Donovan).

На последнем заседании в апреле ЕЦБ сохранил объем выкупа активов в рамках программы на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по сентябрь 2018 года. Однако из-за политической нестабильности в Италии и Испании многие аналитики предполагали, что регулятор может поддержать более мягкую политику и продлить программу покупки облигаций. Следующая встреча европейского центробанка состоится 14 июня.