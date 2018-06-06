В мае международные резервы снизились на 1,6% до $18,1 млрд

В мае международные резервы снизились на 1,6% до 18,119 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

В мае международные резервы сократились на 1,6% в связи с осуществлением платежей по государственному долгу, номинированному в иностранной валюте.

Во-первых, 455,1 млн долларов (в эквиваленте) правительство и Национальный банк уплатили в пользу Международного валютного фонда в течение мая.

Во-вторых, 214,4 млн долларов было направлено на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в инвалюте в сумме 214,4 млн долларов (кроме платежей в пользу МВФ), из которых 126,2 млн долларов - обслуживание и погашение по ОВГЗ и 18,5 млн долларов - обслуживание по суверенным еврооблигациям Украины.

В то же время основным источником пополнения резервов в мае оставалась покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке.

Благодаря высоким ценам на товары украинского экспорта (металлы, руду и зерновые) на внешних рынках, а также увеличению предложения валюты со стороны банков, которым с начала апреля Национальный банк расширил возможности на проведение собственных операций с иностранной валютой на межбанковском рынке.

Учитывая доминирование предложения иностранной валюты над спросом, Национальный банк пользовался возможностью пополнить международные резервы, необходимые для обеспечения макрофинансовой стабильности, без противодействия укреплению обменного курса гривны.

По итогам мая Национальный банк купил на межбанковском рынке 181,2 млн долларов.

Все операции по покупке осуществлялись в форме интервенций по запросу лучшего курса.

Также регулятор сообщает, что в прошлом месяце в резервы поступило 272,3 млн долларов и 64,6 млн евро от размещения правительством ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 162,3 млн долларов.

В целом, по состоянию на 1 июня 2018 объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году международные резервы выросли на 21% до $18,8 млрд долларов.