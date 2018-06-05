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Фунт дорожает 5 июня на росте индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании
15:06 05.06.2018 |
Курс фунта стерлингов растет по отношению к доллару во вторник, инвесторы отыгрывают позитивную статистику сектора услуг Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.55 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3361 доллара с 1,3313 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару при этом снижался до 1,1688 доллара за евро с 1,1698 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 109,78 иены за доллар со 109,81 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,01%, до 94,03 пункта.
Ранее во вторник исследовательская организация Markit Economics сообщила, что индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) Великобритании увеличился в мае до 54 пунктов с 52,8 пункта в апреле. Аналитики ожидали меньшего роста показателя - до 52,9 пункта. Показатель стал максимальным за последние три месяца.
В то же время сдерживают рост курса фунта неопределенность в переговорах о выходе Британии из ЕС (Brexit), а также опасения трейдеров касательно перспектив повышения процентной ставки Банком Англии.
В понедельник официальный представитель правительства сообщил, что палата общин британского парламента рассмотрит дополненный палатой лордов законопроект о выходе Великобритании из ЕС 12 июня. Палата лордов рассматривала законопроект, уже утвержденный палатой общин, несколько недель. В ходе рассмотрения в документ были внесены поправки, смягчающие подход Британии к Brexit.
Результат волеизъявления лордов показывает остроту общественной дискуссии вокруг Brexit и серьезные расхождения по этому вопросу в британских политических кругах. Британия должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. "Опасения и неопределенность по поводу Brexit по-прежнему оказывают давление на ожидания повышения ставки, и эти проблемы могут разрешиться только к лету", - приводит агентство Рейтер мнение валютного аналитик OFX Хэмиша Муреса (Hamish Muress).
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