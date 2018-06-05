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Курс доллара слабо растет к евро и иене 5 июня в ожидании новостей по пошлинам
08:49 05.06.2018 |
Доллар слабо дорожает к мировым валютам во вторник утром в ожидании новостей по ответным пошлинам в отношении США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 EET курс евро к доллару опускался до 1,1686 доллара за евро с 1,1698 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 109,93 иены за доллар со 109,81 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 94,12 пункта.
Поддержку американской валюте продолжают оказывать данные по рынку труда США. Минтруд страны в пятницу сообщил, что безработица в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле, совпав с индикатором апреля 2000 года. Почасовая заработная плата в США в мае выросла на 2,7% в годовом выражении и составила 26,92 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,2%, или на 8 центов.
"Я думаю, что доллар подешевеет на этой неделе. Несмотря на превзошедшие ожидания данные по зарплатам в США, опубликованные в пятницу, я полагаю, что торговая политика будет главной темой на рынках в течение недели и приведет к падению курса американской валюты", - приводит агентство MarketWatch мнение главного стратега ACLS Global Маршалла Джиттлера (Marshall Gittler).
В понедельник британский министр по международной торговле Лиам Фокс заявил, что Великобритания совместно с ЕС до 20 июня выработает ответные меры на решение США ввести пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, а также обратится в ВТО.
В конце мая стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия - 25% и 10% из Европы, Канады, Мексики и других стран.
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