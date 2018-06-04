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Евро дорожает к доллару 4 июня на опасениях эскалации напряженности в торговых вопросах
16:30 04.06.2018 |
Доллар резко дешевеет к большинству мировых валют в ходе торгов в понедельник, инвесторы опасаются ухудшения торговых отношений США с другими странами, пишет MarketWatch.
Евро торгуется в 15:48 EET в районе $1,1721 против $1,1659 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится в это время у 128,33 иены по сравнению со 127,72 иены в прошлую пятницу. Курс доллара составляет 109,48 иены против 109,54 иены по итогам предыдущей сессии.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, упал на 0,4%.
Как сообщалось, США и Китай не достигли соглашения по итогам третьего раунда торговых переговоров, завершившихся в воскресенье в Пекине. Таким образом, две страны приблизились к введению заградительных пошлин друг против друга общим объемом около $100 млрд.
Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр торговли США Уилбур Росс не стали публиковать совместное заявление после длившихся два дня переговоров, при этом американская делегация вообще не стала комментировать итоги переговоров. В короткой статье агентства "Синьхуа" отмечается, что стороны достигли реального прогресса, при этом любые санкции со стороны США приведут к прекращению дальнейших переговоров.
Кроме того, министры финансов и главы Центробанков шести стран G7 в минувшую субботу осудили действия США по введению пошлин на сталь и алюминий, указав на их односторонний характер.
"Думаю, неделя будет неблагоприятной для доллара, - говорит старший стратег ACLS Global Маршал Гиттлер. - Скорее всего, торговые вопросы выйдут на первое место и приведут к падению американской валюты, несмотря на сильные статданные по рынку труда".
В пятницу американская валюта подорожала на 0,3% к евро после публикации статданных, повысивших ожидания дальнейшего подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).
Безработица в США в мае 2018 года снизилась до 3,8% с 3,9% в апреле, сообщило в пятницу министерство труда страны. Это стало повторением показателя апреля 2000 года, который был минимальным с 1969 года.
Число рабочих мест в экономике США подскочило на 223 тыс.
Аналитики в среднем ожидали повышения числа рабочих мест на 190 тыс. и сохранения безработицы на уровне 3,9%.
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