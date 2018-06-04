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Остатки средств на корсчетах банков 04.06.18
10:16 04.06.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|31 мая
|49961.3
|1 июня
|46437.7
|4 июня
|48538.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 4 июня - 26,113944 грн/$1.
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