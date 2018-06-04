1 июня объем торгов долларом на межбанке увеличился на $17,5 млн до $187,4 млн

В пятницу, 1 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 17,5 млн долларов по сравнению с 31 мая до 187,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 28 млн долларов по сравнению с 31 мая до 219,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов, до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после укрепления в четверг на 1 коп. в пятницу вырос на 1 коп. до 26,13 UAH/USD.