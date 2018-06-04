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Золото дешевеет 4 июня на ожиданиях повышения ставки ФРС
09:42 04.06.2018 |
Цена золота снижается, так как макростатистика из США усилила ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРC) страны на предстоящем заседании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.07 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 4,2 доллара, или на 0,32%, до 1295,1 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро снижалась на 0,31% - до 16,39 доллара за унцию.
Участники рынка продолжают отыгрывать статистику рынка труда США. Минтруд страны в пятницу сообщил, что безработица в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле, совпав с индикатором апреля 2000 года, который был минимальным с 1969 года. А почасовая заработная плата в США в мае выросла на 2,7% в годовом выражении и составила 26,92 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,2%, или на 8 центов.
Аналитики, как правило, расценивают рост зарплат как индикатор ускорения инфляции, что укрепляет ожидания ужесточения монетарной политики ФРС. По данным CME Group, подъема ставки на следующей встрече регулятора ожидает 91,3% аналитиков. При этом до публикации данных рынка труда повышение ставки прогнозировали только 87,5% экспертов.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой. Сейчас процентная ставка по кредитам ФРС находится на уровне 1,5-1,75% годовых. Заседание регулятора состоится 12-13 июня.
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