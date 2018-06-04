Финансовые новости
- |
- 04.06.18
- |
- 21:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар дорожает к иене 4 июня на фоне данных рынка труда США
08:49 04.06.2018 |
Доллар дорожает к иене в понедельник утром, трейдеры продолжают оценивать как позитивные для американской валюты данные рынка труда США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 EET курс доллара к иене рос до 109,62 иены за доллар со 109,53 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару увеличивался до 1,1689 доллара с 1,166 доллара за евро на предыдущем закрытии, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 94,02 пункта.
В пятницу министерство труда США сообщило, что безработица в стране в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле. Показатель совпал с индикатором апреля 2000 года, который являлся минимальным с 1969 года. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи. Эксперты прогнозировали сохранение безработицы на уровне апреля в 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 189 тысяч.
"Статистика рынка труда была позитивной, но недавние данные (макростатистики - ред.) из США также демонстрируют сильные фундаментальные показатели, помогая доллару восстанавливать потери. Неопределенность в отношении проведения саммита США и Северной Кореи на следующей неделе все еще, вероятно, снизит потенциал доллара", - цитирует агентство Рейтер главного валютного стратега Barclays в Токио Синьитиро Кадоту (Shinichiro Kadota).
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита с Северной Кореей, проведение которого намечено на 12 июня в Сингапуре. Позднее после встречи с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем Трамп объявил, что саммит все же состоится, как и было запланировано.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Московский суд приговорил украинца Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж
|Станут ли российские «Русланы» немецкими, чтобы возить грузы НАТО
|Снижение учетной ставки НБУ в текущем году маловероятно, - Монетарный комитет НБУ
|Данилюк констатирует отсутствие предусловий для повышения минимальной зарплаты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые индексы Украины 4 июня продолжили разнонаправленную динамику
|Депозитные ставки для физлиц 04.06.18
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 4 июня составил 26.1139 грн
|Евро дорожает к доллару 4 июня на опасениях эскалации напряженности в торговых вопросах
|Снижение учетной ставки НБУ в текущем году маловероятно, - Монетарный комитет НБУ
|Биржи АТР закрылись 4 июня ростом вслед за рынками США
Это интересно
|Ученые впервые создали роговицу человеческого глаза с помощью 3D-принтера
|Калифорния стала первым штатом, где запустили тестирование цифровых автомобильных номеров
|Xiaomi Mi VR Standalone: самодостаточный шлем виртуальной реальности
|Дебют смартфона Xiaomi Mi 8: экран с вырезом и 3D-система распознавания лица
|Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 с защитой от влаги обойдётся в $25
|До конца года в Украине водители-нарушители начнут получать «письма счастья»
|LG V35 ThinQ: мощный смартфон с чипом Snapdragon 845 и экраном QuadHD+