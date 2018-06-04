Доллар дорожает к иене 4 июня на фоне данных рынка труда США

Доллар дорожает к иене в понедельник утром, трейдеры продолжают оценивать как позитивные для американской валюты данные рынка труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 EET курс доллара к иене рос до 109,62 иены за доллар со 109,53 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару увеличивался до 1,1689 доллара с 1,166 доллара за евро на предыдущем закрытии, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 94,02 пункта.

В пятницу министерство труда США сообщило, что безработица в стране в мае опустилась до 3,8% с 3,9% в апреле. Показатель совпал с индикатором апреля 2000 года, который являлся минимальным с 1969 года. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи. Эксперты прогнозировали сохранение безработицы на уровне апреля в 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 189 тысяч.

"Статистика рынка труда была позитивной, но недавние данные (макростатистики - ред.) из США также демонстрируют сильные фундаментальные показатели, помогая доллару восстанавливать потери. Неопределенность в отношении проведения саммита США и Северной Кореи на следующей неделе все еще, вероятно, снизит потенциал доллара", - цитирует агентство Рейтер главного валютного стратега Barclays в Токио Синьитиро Кадоту (Shinichiro Kadota).

В конце мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита с Северной Кореей, проведение которого намечено на 12 июня в Сингапуре. Позднее после встречи с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем Трамп объявил, что саммит все же состоится, как и было запланировано.