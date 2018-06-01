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Средневзвешенный курс доллара на межбанке 1 июня составил 26.1139 грн
16:08 01.06.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
|
Час
|
01.06.2018
|
31.05.2018
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. доллар США
|
Середньозважений курс доллара
|
Середньозважений курс межбанк
|
9:30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:00
|
-
|
-
|
-
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-
|
10:30
|
14
|
11.14
|
26.1146
|
26.1384
|
11:00
|
52
|
30.18
|
26.1127
|
26.1327
|
11:30
|
118
|
70.62
|
26.1107
|
26.1288
|
12:00
|
172
|
103.36
|
26.1116
|
26.1268
|
12:30
|
298
|
173.52
|
26.1128
|
26.1249
|
13:00
|
376
|
217.86
|
26.1129
|
26.1234
|
13:30
|
434
|
268.70
|
26.1129
|
26.1236
|
14:00
|
440
|
272.58
|
26.1129
|
26.1235
|
14:30
|
464
|
301.52
|
26.1122
|
26.1232
|
15:00
|
510
|
332.74
|
26.1133
|
26.1229
|
15:30
|
542
|
358.28
|
26.1138
|
26.1228
|
16:00
|
560
|
368.48
|
26.1139
|
26.1224
|
16:30
|
-
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-
|
-
|
26.1224
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17:00
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-
|
-
|
-
|
26.1223
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