На межбанке 31 мая объем торгов долларом уменьшился на $60,6 млн до $169,9 млн

В четверг, 31 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 60,6 млн долларов по сравнению с 30 мая до 169,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 77,8 млн долларов по сравнению с 30 мая до 191,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов, до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после укрепления в среду на 1 коп. в четверг повысился на 1 коп. до 26,12 UAH/USD.