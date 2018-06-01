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Курс доллара США растет к евро и иене 1 июня в ожидании данных с рынка труда
09:44 01.06.2018 |
Курс доллара США повышается относительно евро и иены в ожидании данных с американского рынка труда.
Согласно среднему прогнозу аналитиков, безработица в стране в мае осталась на уровне 3,9%, а число рабочих мест в экономике выросло на 200 тыс., сообщает MarketWatch.
Евро торгуется утром в районе $1,1669 против $1,1693 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится в пятницу в районе 127,38 иены по сравнению со 127,24 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 109,15 иены против 108,82 иены в четверг.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,17%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,21%.
По итогам мая первый показатель увеличился на 2,4%, второй - на 1,7%. Курс евро относительно доллара опустился на 3,2%, относительно фунта стерлинга - на 3,4%, между тем иена укрепилась на 0,5%.
Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Лейл Брейнард заявила вечером в четверг, что продолжение постепенного повышения процентных ставок будет приемлемым в свете ситуации на рынке труда и усиления инфляции. Однако она отметила, что мировые события, включая политический кризис в Италии и перспективы торговой войны, создают некоторые риски для прогнозов Федрезерва.
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