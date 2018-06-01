Золото дешевеет 1 июня на укреплении доллара после введения пошлин США на металлы

Цена на золото в пятницу утром опускается на фоне укрепления американской валюты после того, как Вашингтон ввел пошлины в отношении ввозимых стали и алюминия в США из ряда стран, в том числе ЕС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.35 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,2 доллара, или на 0,25%, до 1298,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,17% - до 16,43 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 94,16 пункта. Более дорогой доллар негативно сказывается на стоимости золота, так как это делает металл дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Как сообщил в четверг Белый дом, Соединенные Штаты вводят пошлины в отношении стали и алюминия (25% и 10%), ввозимых в США из Европы, Канады, Мексики и Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины. Новые тарифы вступили в силу в ночь на пятницу по американскому времени.

При этом страны заявили о возможных ответных мерах, так, Евросоюз 1 июня запустит юридические процедуры в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении новых пошлин США на импорт стальной и алюминиевой продукции. О планах принятия ответных мер заявили Канада и Мексика.

Ослабление напряженности вокруг ситуации в Италии поддерживает снижение стоимости золота, которое традиционно считается безопасным активом и спрос на который снижается в случае ослабления геополитических рисков. Политический кризис в стране был преодолен, и было сформировано новое правительство.