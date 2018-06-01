В апреле доля проблемных кредитов сократилась на 0,2 п.п. до 56,2%

В апреле доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,20 п.п. до 56,18% по сравнению с мартом.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 мая общий объем выданных кредитов вырос на 1 438 млн гривен с 1,117 трлн гривен (на 1 апреля) до 1,118 трлн гривен.

Из них неработающие кредиты - 628,559 млрд гривен.

Сокращение доли проблемных кредитов произошло за счет сокращения этого показателя по всем группам: в госбанках на 0,29 п.п. до 60,30%, иностранных группах на 0,34 п.п. до 42,94%, в банках с частным капиталом - на 0,01 п.п. до 24,79%, неплатежеспособных банках на 2,89 п.п. до 58,47%, в Приватбанке на 0,26 п.п. до 85,41%.

Как сообщали Українські Новини, НБУ начал публикацию статистики по неработающим кредитам согласно международным стандартам отчетности.

Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п.п. до 30,5%.