Исследование: большинство блокчейн-проектов не просуществовали и двух лет

Только 8% из 80 тысяч созданных во всем мире блокчейн-проектов до сих пор активно работают, продолжительность жизни остальных не превышает 1,22 года. Об этом говорится в исследовании Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT) об отраслевых тенденциях.

Директор научно-исследовательского института облачных вычислений и больших данных CAICT Хи Баохун указал на две существующие долгосрочные и благоприятные для блокчейн-проектов тенденции: ускорение темпов роста криптоактивов и увеличение интеграции данных и активов.

«Эти проекты появляются очень быстро, но также быстро и исчезают. Правительства по всему миру прилагают усилия, чтобы создать единые стандарты и помочь блокчейн-проектам добиться реальных результатов», - отметил Баохун.