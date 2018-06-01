НБУ допускает ужесточение монетарной политики и введение дополнительных валютных ограничений в случае отсутствия транша от МВФ

Национальный банк допускает ужесточение монетарной политики и введение дополнительных валютных ограничений в случае отсутствия транша от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом журналистам сообщил глава НБУ Яков Смолий, передают Українські Новини.

"Мы проговаривали сценарий возможного развития событий в случае отсутствия транша. Если будет усиливаться инфляционное давление, то это будет усиливать наши монетарные инструменты для сдерживания инфляции. Мы будем вводить определенные ограничения для возможного оттока капитала", - сказал он.

При этом Смолий выразил надежду, что такой сценарий не наступит, и Украина выполнит свои обязательства перед МВФ.

Как сообщали Українські Новини, НБУ ожидает приезда миссии МВФ после принятия закона об Антикоррупционном суде в июне.