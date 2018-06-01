На межбанке 30 мая объем торгов долларом увеличился на $53,3 млн до $230,5 млн

В среду, 30 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 53,3 млн долларов по сравнению с 29 мая до 230,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 51,9 млн долларов по сравнению с 29 мая до 269,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 2 коп. в среду повысился на 1 коп. до 26,11 UAH/USD.