Южная Корея признала криптовалюты активом, который может быть конфискован по решению суда

Криптовалюты можно рассматривать как собственность, которая может быть конфискована в ходе расследования уголовного дела. Такое постановление принял Верховный Суд Южной Кореи, передает информационное агентство Yonhap.

Данное постановление позволит правительству конфисковать 191 BTC. Эта криптовалюта фигурирует в деле о детской порнографии в сети, в рамках которого злоумышленник был приговорен к тюремному заключению и штрафу в $640 тысяч.

Постановление Верховного Суда подтверждает апелляцию, которая отменила решение суда низшей инстанции отклонить ходатайство прокурора о конфискации криптовалютных активов преступника.

Суд низшей инстанции отклонил запрос, аргументируя это тем, что криптовалюты «существуют только в электронном виде и не имеют физической формы». Однако позже апелляционный суд пришел к выводу, что криптовалюту можно рассматривать как «прибыль, полученную от торговли товарами», отмечает агентство Yonhap.

Данное решение представляет собой заметный юридический прецедент, поскольку в Южной Корее ведется ряд уголовных дел, связанных с криптовалютами. При этом, остается неясным, что власти будет делать с конфискованными цифровыми активами.