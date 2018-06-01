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Южная Корея признала криптовалюты активом, который может быть конфискован по решению суда
09:12 31.05.2018 |
Криптовалюты можно рассматривать как собственность, которая может быть конфискована в ходе расследования уголовного дела. Такое постановление принял Верховный Суд Южной Кореи, передает информационное агентство Yonhap.
Данное постановление позволит правительству конфисковать 191 BTC. Эта криптовалюта фигурирует в деле о детской порнографии в сети, в рамках которого злоумышленник был приговорен к тюремному заключению и штрафу в $640 тысяч.
Постановление Верховного Суда подтверждает апелляцию, которая отменила решение суда низшей инстанции отклонить ходатайство прокурора о конфискации криптовалютных активов преступника.
Суд низшей инстанции отклонил запрос, аргументируя это тем, что криптовалюты «существуют только в электронном виде и не имеют физической формы». Однако позже апелляционный суд пришел к выводу, что криптовалюту можно рассматривать как «прибыль, полученную от торговли товарами», отмечает агентство Yonhap.
Данное решение представляет собой заметный юридический прецедент, поскольку в Южной Корее ведется ряд уголовных дел, связанных с криптовалютами. При этом, остается неясным, что власти будет делать с конфискованными цифровыми активами.
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