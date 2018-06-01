Финансовые новости
- |
- 01.06.18
- |
- 03:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Золото дорожает 31 мая из-за снижения курса доллара
09:02 31.05.2018 |
Золото дорожает в четверг на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.27 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2 доллара, или на 0,15% - до 1303,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,04% - до 16,55 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,12% - до 94,04 пункта.
Американская валюта дешевеет после статистики по ВВП США. Министерство торговли США в среду сообщило, что реальный рост ВВП страны в первом квартале 2018 года, согласно второй оценке, составил 2,2% в годовом выражении. Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне первой оценки в 2,3%.
Реальные темпы роста потребительских расходов в США, по второй оценке, в первом квартале замедлились до 1% с 4% кварталом ранее. Показатель также ухудшен по сравнению с первой оценкой, которая составляла 1,1%.
Удешевление доллара, как правило, положительно сказывается на торгах золотом, делая актив более привлекательным для покупки для держателей другой валюты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Як врятувати Європу: промова Сороса про нову фінансову кризу та про майбутнє ЄС
|Решение Кабмина о переподчинении ГФС незаконно и не будет обнародовано – глава Минфина
|Данилюк пожаловался на Гройсмана G7
|Докажет ли Безсмертный, что он чуть лучше Бобула
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банкиры ждут небольшого подорожания доллара на межбанке в начале июня
|Фондовые индексы Украины 31 мая изменились разнонаправленно
|В апреле доля проблемных кредитов сократилась на 0,2 п.п. до 56,2%
|Депозитные ставки для физлиц 31.05.18
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 31 мая составил 26.1223 грн
|Курс доллара к евро 31 мая перешел к росту после публикации статданных по экономике США
Это интересно
|Бюджетный смартфон Meizu 6T представлен официально
|Google страдает от плюрализма мнений сотрудников
|Vivo Y83 стал первым смартфоном на платформе Helio P22
|Skoda построила бронированный Superb
|Xiaomi представила DLP-проектор Mijia Projector за $626
|Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток. Но только в Японии
|Цены на новые смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 4C, 4X и 4S стартуют со $160