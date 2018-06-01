Золото дорожает 31 мая из-за снижения курса доллара

Золото дорожает в четверг на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2 доллара, или на 0,15% - до 1303,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,04% - до 16,55 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,12% - до 94,04 пункта.

Американская валюта дешевеет после статистики по ВВП США. Министерство торговли США в среду сообщило, что реальный рост ВВП страны в первом квартале 2018 года, согласно второй оценке, составил 2,2% в годовом выражении. Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне первой оценки в 2,3%.

Реальные темпы роста потребительских расходов в США, по второй оценке, в первом квартале замедлились до 1% с 4% кварталом ранее. Показатель также ухудшен по сравнению с первой оценкой, которая составляла 1,1%.

Удешевление доллара, как правило, положительно сказывается на торгах золотом, делая актив более привлекательным для покупки для держателей другой валюты.