Курс доллара к евро 31 мая перешел к росту после публикации статданных по экономике США

Курс доллара США к евро перешел к росту в четверг после публикации статданных по американской экономике.

Курс евро, по данным на 16:30 EET, находится на уровне $1,1660 по сравнению с $1,1665 на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов курс евро поднимался до $1,1724.

Согласно данным министерства торговли США, обнародованным в четверг, индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на который обращает внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в апреле вырос на 0,2% в помесячном и на 1,8% в годовом выражении.

Динамика обоих показателей не изменилась по сравнению с мартом и совпала с ожиданиями аналитиков.

В то же время темпы повышения окладов и зарплат в США в прошлом месяце ускорились до 0,4% по сравнению с мартовскими 0,2%.

Позитивным фактором для европейской валюты в четверг стали данные об усилении инфляции во Франции до максимума почти за шесть лет.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в мае 2018 года выросли на 2,3% в годовом выражении после повышения на 1,8% в апреле, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Майские темпы инфляции стали максимальными с августа 2012 года и впервые за эти шесть лет превысили уровень, таргетируемый Европейским центральным банком (чуть ниже 2% годовых).

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, стабилен в четверг.

Курс доллара относительно иены опустился до 108,71 иены против 108,91 иены накануне. Пара евро/иена торгуется на уровне 126,78 иены по сравнению со 127,04 иены в среду.