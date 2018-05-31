На межбанке 29 мая объем торгов долларом уменьшился на $40,3 млн до $177,2 млн

Во вторник, 29 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 40,3 млн долларов по сравнению с 25 мая до 177,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 56,4 млн долларов по сравнению с 25 мая до 217,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после того, как сохранился в пятницу, во вторник ослабел на 2 коп. до уровня 26,10 UAH/USD.