Стоимость золота колеблется 30 мая на фоне событий в Италии и укрепления доллара

Стоимость золота в среду утром не демонстрирует единой динамики: с одной стороны, его котировки поддерживаются за счет рисков вокруг политической ситуации в Италии, с другой - вызванное этим укрепление доллара по отношению к евро сдерживает удорожание драгметалла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.54 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex незначительно росла - на 0,7 доллара, или на 0,05%, до 1299,7 доллара за тройскую унцию, при этом ранее в ходе торгов показатель опускался. Стоимость июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,1% - до 16,39 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 94,89 пункта.

Цена на золото поддерживается на фоне событий в Италии. Президент страны Серджо Матарелла на выходных заблокировал формирование "евроскептического" правительства. Это вызвало опасения по поводу возможных политических потрясений в Италии и потенциальных угроз стабильности еврозоны. Золото традиционно считается безопасным активом, и спрос на него увеличивается в случае роста геополитических рисков, что приводит к удорожанию металла.

Укрепление доллара при этом сдерживает рост стоимости металла, поскольку в таком случае золото становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, в результате чего спрос на металл снижается.

Теперь инвесторы ожидают статистику ВВП США за первый квартал позднее в среду, а в пятницу - данные о безработице в стране за май.