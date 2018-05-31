Евро коррекционно растет к доллару после падения вчера на политической ситуации в Италии

Курс евро к доллару в среду утром несколько растет после падения до минимума за 10 месяцев накануне на фоне политической нестабильности в Италии, но это пока лишь небольшая коррекция, свидетельствуют данные торгов и мнения аналитиков.

По состоянию на 7.29 EET курс евро к доллару рос до 1,1538 доллара за евро с 1,1536 доллара на предыдущих торгах. Во вторник евро по отношению к американской валюте обрушился на 0,73%, до минимума с июля 2017 года.

Курс доллара к иене опускался до 108,65 иены за доллар со 108,77 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос при этом на 0,07% - до 94,9 пункта.

Политический кризис в Италии обострил опасения трейдеров по поводу нестабильности еврозоны. Беспокойство усилилось после того, как президент Италии Серджо Матарелла на выходных заблокировал формирование "евроскептического" правительства. На этом фоне итальянский фондовый индекс FTSE MIB демонстрировал снижение пять рабочих дней подряд, а доходность 2-летних гособлигаций Италии подскочила уже более чем на 100 базисных пунктов на фоне распродажи этих бумаг.

При этом источник Рейтер сообщил во вторник вечером, что есть шанс, что Матарелла может распустить парламент в ближайшие дни и назначить новые выборы в стране уже 29 июля.

"То, с какой скоростью доходность краткосрочных обязательств Италии изменяется в динамике, заставляет думать, что риск дефолта по ним замаячил на рынке. Это говорит о том, насколько серьезна ситуация", - приводит агентство Рейтер мнение старшего стратега SMBC Nikko Securities Макото Нодзи (Makoto Noji).